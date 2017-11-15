03:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Джефферсон Фарфан: "Против новозеландцев тяжело, они стеной стоят в обороне"

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Полузащитник сборной Перу Джефферсон Фарфан отметил, что предстоящий ответный стыковой матч отбора чемпионата мира против Новой Зеландии станет нелегким испытанием для его команды. По словам хавбека "Локомотива", соперник закрывается в обороне, и поэтому против него тяжело играть.

- Одержать победу будет тяжело, но мы будем стараться изо всех сил, - приводит Tiempo26 слова Фарфана. - Мы не имеем права упустить такой шанс. Прошу болельщиков поддержать нас так, как они это умеют. 

Игра будет не менее сложной, чем первый матч в Новой Зеландии. Соперник стоит стеной в защите, очень трудно играть против таких команд. Но мы должны найти способ взломать эту оборону.

Напомним, первый матч между этими командами завершился вничью - 0:0. Ответная игра в Лиме состоится в ночь со среды на четверг.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Генри Морган

Не, надо расступиться перед воротами, и дать забить "достойному сопернику" ровно столько - сколько он пожелает.) Правда, Джефферсон?!)

04:30