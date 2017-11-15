Джефферсон Фарфан: "Против Новой Зеландии тяжело, они стеной стоят в обороне"

Полузащитник сборной Перу Джефферсон Фарфан отметил, что предстоящий ответный стыковой матч против Новой Зеландии станет нелегким испытанием для его команды. По словам хавбека "Локомотива", соперник полностью закрывается в обороне.

- Одержать победу будет тяжело, но мы будем стараться изо всех сил, - приводит Tiempo26 слова Фарфана. - Мы не имеем права упустить такой шанс. Прошу болельщиков поддержать нас так, как они это умеют.

Игра будет не менее сложной, чем первыый матч в Новой Зеландии. Соперник стоит стеной в защите, очень трудно играть против таких команд. Должны найти способ взломать эту оборону.

Напомним, первый матч завершился вничью - 0:0. Ответная игра в Лиме состоится в ночь со среды на четверг.