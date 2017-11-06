Джефферсон Фарфан: "Перуанцы не будут фаворитами в матчах с Новой Зеландией"

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан отметил, что его команда не будет фаворитом в стыковых матчах с Новой Зеландией за право выступить на ЧМ-2018. В этих матчах перуанцам не поможет Паоло Герреро, которого дисквалифицировали за положительную допинг-пробу.

– Это был тяжелый удар, но мы все поддерживаем Герреро, – цитирует Depor Фарфана. – Болельщики тоже его поддерживают. Лично я с Герреро разговаривал, но содержание беседы останется между нами.

В матчах с Новой Зеландией мы не будем фаворитами. Просто надеемся сделать все возможное и добиться положительного результата. Команда сосредоточена на своих задачах.