Джефферсон Фарфан: "Мы можем гордиться тем, как играли"

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан отметил, что ему не стыдно за игру команду в матче с Францией (0:1). Перуанцы, уступив в сегодняшнем матче французам, лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.

- Мы хорошо отработали в этой встрече, создали много возможностей и можем гордиться тем, как играли, - цитирует "Р-Спорт" Фарфана. - Я точно знаю, что мы сделали все, что могли, в этих двух матчах. Хочется сказать болельщикам спасибо. Надеюсь, что они продолжат нас поддерживать, а мы продолжим развиваться как команда.

Перуанцам осталось провести одну игру: против Австралии 26 июня в Сочи.

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