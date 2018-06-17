Джефферсон Фарфан: "Было ощущение, будто играем не в Саранске, а на родине"

Полузащитник "Локомотива" и сборной Перу в интервью "Газете.Ru" признал, что после поражения от Дании (0:1) в матче группового турнира чемпионата мира-2018 у его команды не осталось права на ошибку. В двух оставшихся встречах в квартете C южноамериканцы сыграют с Францией (21 июня, Екатеринбург) и Австралией (26 июня, Сочи).

– Насколько тяжело вам будет оправиться после этого обидного поражения?

– Да, поражения бывают, но теперь нам нужно взять и подумать о Франции, забыть этот матч и начать с нуля.

– Согласны с тем, что поражение – незаслуженный результат?

– Сложно это комментировать. Но, хочу заметить, что мы атаковали весь матч! Осаждали ворота датчан со всех сторон. На протяжении 90 минут подряд мы нападали и нападали. Да, проигрывать обидно. Но важно отметить, что мы боролись до конца.

Несмотря на поражение, мы провели отличный матч. Очень сложно и больно принимать факт победы датчан.

Надеюсь, в следующем матче все будет лучше. Цена ошибки на чемпионате мира невероятно высока. И больше ошибаться нам нельзя.

– Что скажете про поддержку болельщиков сборной Перу?

– Было очень круто! Возникло ощущение, будто мы играем не в Саранске, а у себя на родине. Хочется сказать большое спасибо перуанским фанатам. Болельщики не умолкали весь матч и гнали нас вперед.

– Как вам готовность России к чемпионату мира?

– Я давно знал, что Россия проведет чемпионат мира прекрасно. Нынешняя организация матчей только в лишний раз это подтверждает. Турнир проходит на высочайшем уровне.

Чемпионат мира стартовал в России 14 июня. Турнир продлится до по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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