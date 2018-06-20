Джефф Монсон: "Очевидно, что сборная России сумеет выйти в четвертьфинал ЧМ или даже дальше"

Чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу, американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, получивший российское гражданство, признался, что любит Россию и собирается остаться здесь жить. Он добавил, что поддерживает российскую национальную команду на чемпионате мира по футболу.

- Благодарен всем русским людям за то, что позволили мне стать частью вашей семьи, - цитирует "РИА Новости"" Монсона. - Я давно был русским в сердце, а теперь наконец официально стал русским, это важно для меня. Не хочу, чтобы меня ставили в один ряд с Сигалом и Джонсом-младшим. Я получил гражданство, потому что люблю Россию, хочу жить и развиваться здесь. Люди в России понимают это, поэтому я так быстро получил гражданство.

Я футболом никогда не увлекался, но Россия сегодня – это мой дом, и, конечно, я поддерживаю сборную на чемпионате мира. Как и многие, я удивлен тем, как хорошо команда начала турнир. Очевидно, что сборная России сумеет выйти в четвертьфинал или даже дальше.

Но вообще мой любимый вид спорта – это хоккей, и я хотел бы познакомиться с хоккеистами. Моя главная мечта – это встреча с хоккеистами сборной СССР, легендарной "Красной машины".

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