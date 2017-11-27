Джанни Инфантино: "Ждем, что ЧМ-2018 пройдет в миролюбивой обстановке"

Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии жеребьевки чемпионата мира 2018 года выразил уверенность в том, что усилия российских властей по обеспечению безопасности во время турнира полностью оправдают себя. Глава федерации отметил, что все 11 городов-организаторов турнира заслуживают того, чтобы их узнали лучше.

- Мы узнаем ближе 11 уникальных городов-организаторов в такой большой стране как Россия. Многие знают Москву, Санкт-Петербург. Но и другие города – и Сочи, и Казань, и Калининград, и остальные – все ждут турнир, - сказал Инфантино в интервью пресс-службе ФИФА. - Везде построены современные футбольные стадионы, в том числе и совершенно потрясающие "Лужники", на которых состоятся матч открытия и финал. На всех аренах можно будет не только наблюдать за матчами, но и чувствовать нерв игры. У каждого из городов богатая история и они заслуживают того, чтобы о них узнали лучше.

Мы ждем, что чемпионат мира в России пройдет в миролюбивой обстановке. У нас уже есть опыт Кубка Конфедераций, который прошел спокойно и был хорошо организован. Вместе с представителями российских властей мы уверены, что болельщики смогут насладиться спокойной и приятной атмосферой чемпионата мира. Это очень важно, ведь все любители футбола, которые приедут в Россию, хотят быть уверенными, что там безопасно. Местные власти прилагают для этого двести процентов усилий, и, уверен, все эти усилия оправдают себя.

Мы ждем прекрасную атмосферу в следующем году в России как на стадионах, так и за их пределами. Мы уже наблюдали ее во время Кубка Конфедераций. Почти все, кто побывал на этом турнире, хотят приехать и на чемпионат мира. Волонтеры очень гостеприимны, местные жители очень хотят, чтобы гости из-за рубежа посетили и узнали такую Россию, которую, возможно, они не себе даже представляют и будут очень приятно удивлены.

Жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет