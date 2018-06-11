Джанни Инфантино: "Я с нетерпением жду чемпионата мира, все готово к турниру"

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил большой интерес к предстоящему чемпионату мира по футболу в России. Сегодня Инфантино посетил внутренние встречи, исполкомы и конгрессы пяти конфедераций.

- Я с нетерпением жду старта турнира, все готово к чемпионату. Билеты продаются очень хорошо, что показывает большой интерес к турниру, - цитирует ТАСС Инфантино.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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