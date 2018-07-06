Джанни Инфантино: "Все в команде ФИФА влюбились в Россию"

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился о выступлении сборной России на ЧМ-2018. Также он отметил, что представители Международной федерации футбола влюбились в страну-хозяйку турнира.

- Вы увидите результаты очень и очень скоро. Как этот чемпионат повлиял на Россию как футбольную страну, - цитирует президента организации ТАСС. - Россия, я уверен, займет прочное место в верхней части списка футбольных стран мира. Но не только благодаря 11 или даже 23 игрокам, которые выступают на этом чемпионате. Они хорошо играют, вопреки опасениям. Играют как одна команда. Но важно еще другое: это так называемый вирус футбола, который заразил всю страну. Это настроение не пройдет сразу. Кроме того, у вас останется прекрасная инфраструктура, спортивные объекты. Конечно, их надо поддерживать и развивать дальше. Но теперь уже есть солидная база. И ФИФА, конечно, будет помогать, я буду помогать. Все в команде ФИФА влюбились в Россию, и мы будем часто приезжать, чтобы следить за тем, как у вас развивается футбол.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная России сыграет со сборной Хорватии.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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