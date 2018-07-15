Джанни Инфантино: "Во время ЧМ-2022 влюбимся в Катар так же, как сейчас в Россию"

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с приветственным словом на церемонии символической передачи Катару полномочий на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Помимо Инфантино, в церемонии приняли участие Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани.

Путин от лица России передал Катару полномочия на проведение ЧМ по футболу

- Уверен, что позитивную энергетику, которую мы видим здесь, в России, через четыре года мы увидим в Катаре, - отметил Инфантино.

- Я люблю Россию!, - сказал швейцарец по-русски.

Затем он продолжил на английском: "Абсолютно уверен, что так же, как в Россию, мы влюбимся и в Катар. Мы уже в него влюбились, но через четыре года полюбим еще больше!"

В воскресенье в Москве на стадионе "Лужники" состоится финал чемпионата мира 2018 года, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. (Илья АНДРЕЕВ)

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь