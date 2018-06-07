Джанни Инфантино: "Весь мир увидит, насколько гостеприимна Россия"

Президент ФИФА Джанни Инфантино признался, что с нетерпением ждет старта чемпионата мира в России. Он уверен, что турнир будет организован на самом высоком уровне.

– С нетерпением жду матчей. Хочу насладиться самым прекрасным в мире спектаклем: увидеть классный футбол и ликующих на трибунах болельщиков, – цитирует официальный сайт ФИФА Инфантино. – Прелесть чемпионата мира заключается в том, что он всегда преподносит сюрпризы, верно? Конечно, до финиша, как правило, добираются признанные гранды, но вполне возможно, что какая-то команда или малоизвестный игрок смогут удивить нас. Мне очень хочется посмотреть на сборные, которые пробились в финальный турнир впервые.

До старта остается неделя, и я думаю, мы вправе сказать, что Россия готова на сто процентов. Весь мир увидит, насколько гостеприимна эта страна и насколько здорово все организовано. Всех нас ждут изумительные впечатления.

Уникальная особенность чемпионата мира заключается в том, что люди могут поменять свои представления о тех местах, где побывали, о стране в целом. Россия предстанет перед болельщиками радушной, праздничной, радостной, открытой.