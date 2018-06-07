Джанни Инфантино: "В случае проявлений расизма на ЧМ-2018 судья в праве отменить матч"

Глава ФИФА Джанни Инфантино отметил, что организация будет жестко пресекать попытки проявлений расизма во время чемпионата мира-2018. Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

- У нас есть четкая трехступенчатая процедура борьбы, и в случае проявлений расизма судья вправе остановить, прервать и даже отменить игру, - приводит Sky Sports слова Инфантино. - Если что-то подобное произойдет, то благодаря мониторинговой системе последуют незамедлительные санкции. Конечно, мы хотим, чтобы этого не случилось. О серьезных последствиях все предупреждены.