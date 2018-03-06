Джанни Инфантино: "У нас есть все основания полагать, что ЧМ-2018 будет выдающимся"

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал отметку в 100 дней до начала чемпионата мира-2018 последним важным моментом в подготовке к турниру. Глава организации уверен, что болельщики и участники турнира насладятся теплой, дружественной и радостной атмосферой в России.

- Сегодня мы достигли последней важной отметки перед стартом чемпионата мира, - цитирует пресс-служба ФИФА Инфантино. - Праздничные мероприятия во всех 11 городах-организаторах и видеоролик с участием легенд ФИФА из всех 32 стран-участниц чемпионата подтверждают, насколько воодушевлены и взволнованы организаторы и мировой футбол в целом.

Через 100 дней мы увидим результаты семилетней интенсивной подготовки к турниру ФИФА, оргкомитета "Россия-2018", руководства России и Российского футбольного союза. И у нас есть все основания полагать, что это будет выдающийся чемпионат мира, во время которого болельщики и участники насладятся теплой, дружественной и радостной атмосферой в России.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

100 дней до приказа. О готовности стадионов ЧМ-2018