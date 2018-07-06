Джанни Инфантино: "Сборная России играет хорошо, вопреки опасениям"

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оценил успехи сборной России на чемпионате мира-2018 и рассказал, что вся команда ФИФА влюбилась в нашу страну.

- Вы увидите результаты очень и очень скоро. Как этот чемпионат повлиял на Россию как футбольную страну, - приводит ТАСС слова Инфантино. - Россия, я уверен, займет прочное место в верхней части списка футбольных стран мира. Но не только благодаря 11 или даже 23 игрокам, которые выступают на этом чемпионате. Они хорошо играют, вопреки опасениям. Играют как одна команда. Но важно еще другое: это так называемый вирус футбола, который заразил всю страну. Это настроение не пройдет сразу. Кроме того, у вас останется прекрасная инфраструктура, спортивные объекты. Конечно, их надо поддерживать и развивать дальше. Но теперь уже есть солидная база. И ФИФА, конечно, будет помогать, я буду помогать. Все в команде ФИФА влюбились в Россию, и мы будем часто приезжать, чтобы следить за тем, как у вас развивается футбол.

Напомним, сборная России пробилась в четвертьфинал ЧМ, где сыграет с командой Хорватии (7 июля, Сочи).

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)