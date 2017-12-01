Джанни Инфантино: "Решение МОК по участию России в Олимпиаде никак не может повлиять на чемпионат мира"

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что проведению ЧМ-2018 в России не угрожают допинговые скандалы и возможное неучастие россиян в Олимпийских играх. Напомним, МОК примет решение по участию сборной России в Олимпиаде-2018 5 декабря.

– Решение МОК по участию России в Олимпиаде никак не может повлиять на чемпионат мира! – подчеркнул Инфантино. – Я хочу напомнить, что по ходу всех турниров все футболисты, в том числе российские проходили большое количество проверок, и нарушений выявлено не было. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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