Джанни Инфантино: "После чемпионата мира примем решение, как быть с рейтингом ФИФА"

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что после чемпионата мира-2018 может быть изменена система подсчета рейтинга ФИФА. Сборная России станет первой командой-хозяйкой чемпионата мира, которая к моменту жеребьевки финальной стадии турнира занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА среди участников мирового первенства.

- Мы работаем над тем, чтобы усовершенствовать эту систему, - отметил Инфантино. - Задача непростая, ведь нужно сравнивать команды с разных континентов, принимающих участие в разных турнирах. Думаю, после чемпионата мира мы примем решение, как быть. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

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