Джанни Инфантино: "Не беспокоюсь за организацию чемпионата мира-2018"

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не сомневается в безукоризненной организации Россией предстоящего чемпионата мира. Он также добавил, что болельщикам не стоит опасаться угроз со стороны хулиганов.

– Я редко был так расслаблен при организации крупного мероприятия, – цитирует функционера Reuters. – Россия хочет показать миру, что является гостеприимной страной, куда болельщики могут приехать, чтобы насладиться футболом. Я никогда не видел, чтобы страна так много делала для приветствия болельщиков, как это делает Россия. Там все делается для обеспечения безопасности.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.