Джанни Инфантино: "Можно ошибиться и с ВАР, но с ней есть шанс заметить ошибку"

Президент ФИФА Джанни Инфантино после завершения совета организации, который прошел в Москве, позитивно отозвался о системе видеопомощи арбитрам (ВАР). Эта технология использовалсь во время Кубка конфедераций-2017, также она будет применяться на чемпионате мира-2018.

– Я не вижу ничего плохого в использовании системы ВАР, – цитирует ТАСС Инфантино. – Да, можно ошибиться и при системе, но с ней есть шанс заметить ошибку. Тем более уже многие страны апробировали и одобрили систему.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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