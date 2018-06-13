Джанни Инфантино: "Мой папа на небесах наблюдает за игрой Яшина"

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением относительно прославленного вратаря сборной СССР Льве Яшине на презентации документального фильма о футболисте.

- Лев Яшин был не просто голкипером, - отметил Инфантино. - Но настоящей звездой и легендой мирового футбола. К сожалению, лично я не видел его игру. В детстве отец рассказывал мне истории про вратаря, одетого во все черное, который вытаскивал мячи из самых дальних углов. Моего папы уже нет с нами, но я уверен, что там наверху он наблюдает за тем, как продолжает играть великий Яшин. В канун старт чемпионата мира в России мы собрались посмотреть фильм об этом великом голкипере, поэтому меня переполняют неповторимые эмоции. Снимаю шляпу перед вдовой Яшина и перед вами. Гордитесь Яшиным и Россией.

В составе советской сборной Яшин стал обладателем Кубка Европы-60 и серебряным призером Евро-64 и стал олимпийским чемпионом-56 в Мельбурне. (Евгений БЕЛОУСОВ)