Джанни Инфантино: "Московский международный вещательный центр ЧМ-2018 является лучшим в истории"

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что Международный вещательный центр (IBC), открытый в Москве к чемпионату мира, является лучшим в истории. Также он выразил уверенность, что турнир пройдет успешно.

- Для меня большая честь быть сегодня с вами на церемонии открытия IBC, который станет источником вещания для всего мира, он будет 13-м объектом чемпионата мира, после стадионов, - цитирует ТАСС Инфантино. - Что касается аудитории, то она занимает лидирующее место, для лучшего чемпионата мира у нас лучший вещательный центр в истории.



Впервые на этом мировом первенстве мы будем использовать VAR, здесь будет работать центр этой системы. Надеюсь, все вместе мы сможем провести самый успешный чемпионат мира.

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