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11:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Джанни Инфантино: "Месси удивительный, но он еще не выиграл чемпионат мира"


Президент ФИФА Джанни Инфантино настаивает на том, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси должен выиграть чемпионат мира, чтобы его можно считать величайшим игроком всех времен. Также он отметил, что верит в попадание аргентинцев на чемпионате мира-2018.

– Месси удивительный, но он еще не выиграл чемпионат мира, – цитирует La Nacion Инфантино. – Есть много впечатляющих игроков, которые никогда не выигрывали чемпионат мира, и именно это сделало Диего Марадону особенным в футболе – он выиграл крупные турниры с клубом и страной. Месси может сыграть на чемпионате мира в России, и мы можем увидеть его на ЧМ-2022, потому что он очень редко получает травмы.

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