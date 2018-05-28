Джанни Инфантино: "Как любителю футбола, мне больно, что итальянцы не выступят на чемпионате мира"

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил сожаление, что сборная Италии не сыграет на чемпионате мира, сообщает Football Italia со ссылкой Rai Sport. По словам Инфантино, ему больно не только потому, что он итальянец, но и потому, что очень любит футбол. Напомним, итальянцы проиграли в стыковых матчах сборной Швеции (0:1, 0:0) и оказалась за бортом мирового первенства впервые с 1958 года.

- Мне, как итальянцу и как любителю футбола, больно, что "Скуадра адзурра" не выступит на чемпионате мира, - заявил Инфантино. – Итальянский футбол должен быть на вершине мира. "Рома", "Ювентус" и "Наполи" показали, что они тоже могут добиваться больших результатов на международной арене. Манчини? Я желаю ему всего самого лучшего, он был великим игроком и показал, что он может делать как тренер. У него нет волшебной палочки, чтобы сразу сделать всю работу, но у Манчини есть все необходимое, чтобы итальянцы гордились своей национальной командой.

Напомним, Манчини возглавил итальянскую сборную 15 мая. Его контракт рассчитан на два года.

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