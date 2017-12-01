Джанни Инфантино: "Это будет лучший чемпионат мира"

Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии жеребьевки чемпионата мира 2018 года сказал, что Россия проделывает огромную работу для того, чтобы этот турнир стал лучшим в истории. Глава федерации выразил уверенность в том, что страна-организатор справится с этой задачей.

- У нас очень амбициозная цель - провести в России лучший чемпионат за всю историю, - сказал Инфантино. - И судя по тому, что я вижу, у меня есть уверенность: у нас это получится. Это будет лучший чемпионат мира! Россия проделывает огромную работу. Важно понимать, что будет не только спортивное, но и общественное событие. Огромное количество людей со всего мира откроет для себя Россию, узнает ее по-новому. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, жеребьевка чемпионата мира состоится сегодня, 1 декабря. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. LIVE!