Джанни Инфантино: "Если планируете покупать билеты на ЧМ-2018 – торопитесь!"

Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии жеребьевки чемпионата мира 2018 года отметил, что в организации убедились - 12 стадионов, на которых будут сыграны матчи турнира, являются современными. Он рассчитывает, что организация мирового первенства в России будет слаженной.

- Нас ждут потрясающие матчи. В отборочном турнире мы увидели, что все прошедшие квалификацию команды показали футбол высочайшего уровня, - сказал Инфантино в интервью пресс-службе ФИФА. - В Россию приедут лучшие игроки, в том числе три финалиста в номинации на звание лучшему футболисту года по версии ФИФА (Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар. - Прим. "СЭ"). Нас ждет много эмоций, и я с нетерпением жду финальную жеребьевку, которая ответит на вопросы, кто с кем сыграет на чемпионате мира.

Жду слаженную организацию. Мы все сделали для того, чтобы болельщики приехали в Россию и насладились чемпионатом мира. Например, российские власти внедрили паспорт болельщика (Fan ID), который даст возможность фанам въехать в Россию без визы, бесплатно использовать железнодорожный транспорт между городами-организаторами и много других преимуществ. Кроме того, мы уже удостоверились, что все 12 стадионов турнира являются современными. И если вы планируете покупать билеты – торопитесь! Мы уже получили 3,5 миллиона заявок, хотя, конечно, у всех еще будет возможность приобрести билеты и насладиться турниром, который будет организован на высоком уровне.

Напомним, второй период первого этапа продаж билетов на ЧМ-2018 стартовал 16 ноября, он завершится 28 ноября. Первый период второго этапа (путем случайной жеребьевки. - Прим. "СЭ") пройдет с 5 декабря по 31 января.

Жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет