Джанни Инфантино: "Чемпионат мира меняет восприятие России на Западе"

Президент ФИФА Джанни Инфантино доволен тем, как проходит чемпионат мира-2018 в России. Глава международной федерации отметил гостеприимство страны-хозяйки мирового первенства.

– Пока чемпионат мира проходит фантастически, – цитирует ТАСС Инфантино. – Турнир показывает, что Россия очень гостеприимная страна. Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе. Каждый человек может приехать в Москву или любой другой город и насладиться футбольной атмосферой.

Праздник в России стал праздником всего мира.

Накануне, 28 июня, завершился групповой турнир чемпионата мира. Первые матчи 1/8 финала состоятся 30 июня - Франция встретится с Аргентиной, а Уругвай сыграет с Португалией.

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