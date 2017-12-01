Джанни Инфантино: "Чемпионат мира-2018 будет позитивным для всех тех, кто приедет летом в Россию"

Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил всех причастных к организации и проведению чемпионата мира-2018. Инфантино также добавил, что ЧМ-2018 будет позитивным для всех, кто соберется летом.

- Дорогие друзья, добрый вечер. Добро пожаловать в Москву, - сказал во время церемонии жеребьевки Инфантино. - Для меня огромное удовольствие стоять сегодня перед вами и сказать несколько слов после прекрасного выступления Президента России Владимира Путина. Я приветствую всех вас на финальной церемонии жеребьевки чемпионата мира-2018. Хочу поблагодарить Россию, Владимира Путина, правительство РФ, всех волонтеров за помощь в организации этого большого праздника.

Спасибо всем 11 городам, которые примут матчи. Спасибо всем тем, кто приедет со всего мира. Все знают, что Россия - дружелюбная и миролюбивая страна, с которой можно праздновать и чествовать этот большой праздник. Я верю, что этот опыт будет позитивным для всех, кто соберется летом.

Через несколько минут мы увидим, кто выйдет в "Лужниках" на матче открытии. Этот прекрасный стадион примет первый матч и финал. Скоро мы узнаем, кто будет играть в группах. 32 команды представлены, и они заслужили следующим летом выступить в России.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!