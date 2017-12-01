Джанни Инфантино: "Буду внимательно следить за Линекером при жеребьевке"

Президент ФИФА Джанни Инфантино признался, что испытывает волнение перед жеребьевкой чемпионата мира-2018. Также он отметил, что будет следить за работой Гари Линекера, который будет ведущим церемонии.

- Для меня предстоящая жеребьевка - волнительны момент, ведь в роли президента ФИФА это будет мой дебют, - отметил Инфантино. - Хотя, думаю, не секрет, что в жеребьевках у меня большой опыт. Первый раз проводил эту церемонию 10 лет назад - когда определялись составы групп Евро-2008. В этом смысле мне немножко грустно, что не буду тянуть шары. Зато буду внимательно следить за Гари Линекером. Он то меня в свое время критиковал! (улыбается) (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка чемпионата мира. LIVE!