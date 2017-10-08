Джанлуиджи Буффон: "Я не думаю, что справедливо атаковать тренера"

Капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон поддержал главного тренера команды Джампьеро Вентуру. Специалист подвергся критике после ничьей с Македонией (1:1) в матче отбора ЧМ-2018.

– Тренер пошел по пути привлечения молодых игроков. Это единственный верный путь, – цитирует Sky Italia Буффона. – И весь год были хорошие результаты. Нужно двигаться вперед постепенно. Когда вы переживаете сложные моменты в клубе, это может привести к потере уверенности и в сборной. Это может сказываться особенно на молодых ребятах. Я не думаю, что справедливо атаковать тренера. В течение года он все делал правильно. Два матча не могут все испортить.