Джанлуиджи Буффон: "Выход на ЧМ-2018 - важная цель для меня и всего итальянского футбола"

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон отметил, что очень хотел бы попасть в основную сетку чемпионата мира 2018 года. Он также добавил, что не ждет, что стыковые матчи с командой Швеции будут простыми.

– Конечно, попадание на ЧМ является приоритетом для меня. Это важная цель как для меня, так и для всего итальянского футбола, – приводит официальный сайт ФИФА слова Буффона. – Мы должны попасть на чемпионат мира, бороться за нашу историю футбола и традиции.

Стыковые матчи будут тяжелыми, но нам нужно их преодолеть. Швеция – трудный соперник с высоким уровнем игры. Шведы не будут делать нам подарки на поле. Для победы нужно будет полностью выложиться. Если мы этого не сделаем, то можем запросто проиграть. Я с уважением отношусь к сопернику, и мне интересно, каково будет играть против них.

Первый матч между Швецией и Италией состоится 9 ноября в Стокгольме. Ответная игра пройдет 13 ноября в Милане.

Напомним, Буффон становился чемпионом мира в 2006 году.