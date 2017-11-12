Джанлуиджи Буффон: "Важно не мое будущее в сборной Италии, а выход на чемпионат мира"

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон в преддверии ответного стыкового матча против Швеции за право сыграть на чемпионате мира 2018 года сказал, что рассчитывает на поддержку болельщиков, вне зависимости от их клубных пристрастий. В первой встрече, которая состоялась 10 ноября, итальянцы потерпели поражение - 0:1.

- Это, безусловно, напряженный момент, учитывая, что стоит на кону, - цитирует Football Italia. - Не стоит отрицать, что мы можем превзойти результат первой игры. Мы понимаем, насколько игра важна для нации. Это ничего не меняет относительно моего будущего в сборной. Что важно, так это победить и выйти на чемпионат мира.

Мы хотим донести до итальянцев свое послание не словами, а игрой на поле. Приглашаем их завтра поддержать нас, но понимаем, что и мы должны показать, на что способны. Мне бы хотелось, чтобы приехавшие на стадион, забыли о цветах своих клубов. Они будут в цветах сборной, вот что нас объединяет.

Напомним, матч Италия Швеция состоится 13 ноября в Милане. Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Италия в шаге от провала. Неужели Буффон не приедет в Россию?