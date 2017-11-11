Джанлуиджи Буффон: "Сборная Италии проиграла, но у нас есть еще 90 минут"

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после поражения от Швеции в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира-2018 (0:1) отметил, что у его команды есть еще 90 минут. Также он посетовал на работу судьи.

- Мы знаем, что мы проиграли, но у нас есть еще 90 минут, чтобы исправить эту сложную ситуацию, - цитирует TMW Буффона. - Первое правило международного футбола - не жалеть себя. Со шведами получилась очень сложная с физически игра, судья работал в английском стиле, давая бороться, и мы надеемся, что в ответном матче такого уже не будет, а фолы будут фиксироваться. Нужно верить, иначе мы уже проиграли. Есть еще 90 минут, и мы хотим максимально использовать их. Я ожидаю, что те, кто придут на "Сан-Сиро", забудут о клубных цветах и все вместе будут болеть за Италию.

Трансляция матча Швеция - Италия