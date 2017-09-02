Джанлуиджи Буффон: "Не могу обещать победу сборной Италии над Испанией"

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон надеется на то, что матч против Испании получится хорошим. Встреча пройдет 2 сентября в рамках квалификации чемпионата мира 2018 года.

- Первая игра (1:1) между командами не сильно повлияет на ближайший матч, - цитирует Football Italia Буффона. – Многое изменилось в последнее время. Мы хотим узнать, могут ли эти изменения привести к большим результатам. Возможно, нам необходимо продолжить поиск. Надеюсь, игра получится отличной. Думаю, Италия покажет футбол хорошего качества, но обещать победу я не могу.