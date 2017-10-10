Джанлуиджи Буффон: "Когда играешь за сборную Италии, всегда рассчитываешь на победу на ЧМ"

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассчитывает, что его команда сможет получить путевку на чемпионат мира-2018. "Скуадра адзурра" финишировала в отборочном турнире на втором месте и теперь сыграет в стыковых встречах. Также вратарь отметил, что нельзя не мечтать о победе на мировом первенстве, когда играешь за итальянскую национальную команду.

- Сборной Италии еще нужно добыть путевку на чемпионат мира-2018, но я все же надеюсь, что мы сможем это сделать, - цитирует Copa90 Буффона. - Когда я был маленьким, я мечтал играть в серии А, за сборную Италии, и, возможно, очень сильно мечтал о победе на чемпионате мира. Она дорого стоит. Когда представляешь Италию на международном уровне, вы не можете не мечтать о победе. Я никогда не начинал турниры, не думая, что смогу выиграть.