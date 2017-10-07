Джанлуиджи Буффон: "Италии по-прежнему аукается поражение от Испании"

Вратарь и капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что команда потеряла очки в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Македонии (1:1) из-за недостаточной уверенности в своих силах. По мнению Буффона, Италия тяжело переживает поражение в сентябрьской игре от Испании (0:3).

- Это был не лучший матч, - цитирует Football Italia Буффона. - И, возможно, самым тревожным аспектом является то, что в прошлом году мы были полны энтузиазма. Поражение от Испании пошатнуло нашу уверенность, поскольку мы думали, что находимся на более высоком уровне, чем на самом деле.

Нам по-прежнему аукается этот матч. Если бы мы выиграли сегодня 1:0, не думаю, что это что-то бы изменило с точки зрения игры как команды, так и отдельных игроков. Ничья же только усилила необходимость преодолеть кризис. Некоторые, включая меня, должны взять на себя ответственость и помочь другим стать частью команды, которая полна энтузиазма и хочет попасть на чемионат мира.

Ничья итальянцев обеспечила Испании досрочный выход на ЧМ-2018, Италия же станет второй в группе и, скорее всего, попадет в "стыки".