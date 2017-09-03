Джанлуиджи Буффон: "Испания показала, что она сильнее Италии"

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон считает, что испанцы заслуженно победили его команду в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (3:0). По словам вратаря, Испания – сыгранная команда.

– Мы проиграли, потому что испанцы оказались сильнее нас, – приводит слова Буффона TMW. – У них сыгранная команда, которая выступает вместе на протяжении многих лет. Прибавьте сюда мастерство отдельных игроков – получается великолепный коллектив. Испания попросту показала, что сильнее Италии на данный момент.

Трансляция матча Испания - Италия