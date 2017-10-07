Джампьетро Вентура: "Если Италия в "стыках" будет играть так же, как с Македонией, то у нас будут проблемы"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура остался недоволен игрой своей команды в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Македонии (1:1). Итальянцы, потеряв очки, лишились возможности обойти Испанию и выйти на чемпионат мира напрямую.

- Результат нельзя назвать позитивным, - цитирует Football Italia Вентуру. - Это не то, чего мы хотели, не то, чего ожидали. Сейчас для нас главное восстановить энергию, набрать форму нескольким игрокам и получить то, чего мы заслуживаем - места в стыковых матчах.

Если в "стыках" мы будем играть так же, как сегодня во втором тайме, то у нас будут проблемы. Не нужно быть тренером, чтобы понять это.