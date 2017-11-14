Джампьеро Вентура: "Я еще не подал в отставку"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура отметил, что информация о его отставке не соответствует действительности. Команда под его руководством впервые с 1958 года не смогла выйти на чемпионат мира, уступив Швеции в стыковых матчах (1:0, 0:0).

- Я не подавал в отставку, потому что еще не разговаривал с президентом федерации, - приводит Football Italia слова Вентуры. - Сегодня очень тяжелый результат, но было видно, что мы очень старались преодолеть все проблемы. Горжусь тем, что работал с великими чемпиономи и игроками, которые ими еще станут. Приношу извинения за результат, но не за ту работу, которую мы проделали.

Сейчас не время обсуждать мою отставку. Я встречусь с президентом, и мы обсудим ситуацию. Любой итог этой встречи я приму.