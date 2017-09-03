Джампьеро Вентура: "Сейчас сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсем"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Венутра отметил, что один матч не сможет ничего изменить в отборе ЧМ-2018. По его словам, спортивный проект итальянцев продолжается.

- В целом была разница в уровнях физической готовности и мастерстве, - приводит Football Itаia. - Мы сами помогли им, сделав несколько подарков. Мы получили два гола после двух ударов в створ ворот, хотя у нас были более опасные моменты. В ключевом эпизоде Де Хеа спас испанцев.

Сейчас сборная Италии – это люди, а сборная Испании – не совсем. Наш спортивный проект продолжается. Один матч не может его изменить. Это был опыт. Мы проанализируем игру и продумаем, как мы можем развиваться.