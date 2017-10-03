Джампьеро Вентура: "Непопадание на чемпионат мира в Россию будет катастрофой для Италии"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура перед отборочными матчами к чемпионату мира против национальных команд Македонии и Албании отметил, что непопадание на ЧМ-2018 станет для его страны катастрофой. По мнению 69-летнего наставника, в предстоящих встречах нужно набирать максимум очков.

- Непопадание на чемпионат мира в Россию станет для Италии катастрофой, - приводит Football Italia слова Вентуры. - Пока я не думаю о стыковых матчах. Нужно набрать максимум очков в предстоящих играх, а потом уже анализировать сложившуюся ситуацию. Мы все еще Италия, но нам нужно многое улучшить. Мы должны быть хорошо подготовлены ко встрече с сильными командами. Перед чемпионатом мира мы будем много тренироваться, но сейчас у нас есть всего двое суток для достижения результата.