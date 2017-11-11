Джампьеро Вентура: "Италия не заслуживала поражения, у Буффона не было работы"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после первого стыкового матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Швеции (0:1) отметил, что команда упустила множество моментов. По его словам, этого необходимо избежать в ответной игре.



- Если посмотреть на то, что происходило на поле, это незаслуженное поражение, - приводит Football Italia слова Вентуры. - У Буффона не было работы, а у нас было множество шансов. Надеюсь, в Милане получится отыграться. Как минимум мы должны были заработать ничью, чтобы быть ближе к общему успеху.

Судья плохо отработал. На таком уровне рефери должен был быть более внимательным. Теперь нам просто нужно играть на результат.