Джампьеро Вентура: "Если будем все время говорить об Испании, возникнут проблемы с психологией"

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура признал, что его команда сыграла не лучшим образом в матче отбора ЧМ-2018 с Македонией (1:1). По его словам, нужно готовиться к следующему матчу, не оглядываясь на позицию в группе.

– Мы потеряли некоторых игроков, утратили связность игры, которая была в первом тайме, – цитирует Rai Вентуру. – Думаю, нехватка физподготовки сказалась. Мы не могли наращивать темп. Когда ты не предлагаешь ничего в атаке какое-то время, начинаются проблемы в обороне. Если будем постоянно смотреть на Испанию и спрашивать про нее, то возникнут психологические проблемы. Мы стали вторыми в группе. Нужно сыграть с Албанией и готовиться к плей-офф. Надеюсь, что к тому времени травмированные четыре-пять игроков вернутся. И мы сыграем более надежно. Не думаю, что болельщикам стоит как-то издеваться над командой. Она представляет всех нас. Первый тайм сыграли хорошо, второй – нет. Вот и получили ничью.