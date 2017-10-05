Джака сыграет в розовых бутсах в поддержку борьбы с раком молочной железы

Полузащитник "Арсенала" и сборной Швейцарии Гранит Джака сыграет в следующем матче в бутсах розового цвета, сообщает Squawka. Игрок тем самым поддержит борьбу против рака молочной железы.

Отметим, в ближайшем матче Швейцария на своем поле примет Венгрию в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Поединок состоится 7 октября.