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18:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Джака сыграет в розовых бутсах в поддержку борьбы с раком молочной железы


Полузащитник "Арсенала" и сборной Швейцарии Гранит Джака сыграет в следующем матче в бутсах розового цвета, сообщает Squawka. Игрок тем самым поддержит борьбу против рака молочной железы.

Отметим, в ближайшем матче Швейцария на своем поле примет Венгрию в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Поединок состоится 7 октября.

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