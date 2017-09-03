Дзаппакоста вызван в сборную Италии вместо Бонуччи

Новичок "Челси" Давиде Дзаппакоста заменит в составе сборной Италии игрока обороны "Милана" Леонардо Бонуччи, сообщает пресс-служба федерации футбола страны. Итальянцы 5 сентября проведут отборочный матч чемпионата мира 2018 года против Израиля.
Напомним, Бонуччи пропустит эту встречу из-за дисквалификации. Также участие в матче не сможет принять защитник Леонардо Спинаццола, получивший травму в концовке гостевой игры против Испании (0:3).
За три тура до завершения отборочного турнира Италия занимает второе место в группе G, набрав 16 очков. Отставание от идущей на первой позиции Испании составляет 3 балла.
- Милан (Футбол)
- Челси
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Израиля (Футбол)
- Леонардо Бонуччи
- Давиде Дзаппакоста
- Леонардо Спинаццола