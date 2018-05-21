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Дзагоев занимается в тренажерном зале. Эксклюзивные фото!

Сегодня. Нойштифт. Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Сегодня. Нойштифт. Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Нойштифт. Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Полузащитник сборной России Алан Дзагоев в первый день работы команды на сборе в австрийском Нойштифте тренируется в тренажерном зале. Фотокорру "СЭ" Александру ФЕДОРОВУ удалось сделать снимки, на которых хавбек ЦСКА выполняет упражнения.

Сегодня. Нойштифт. Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Нойштифт. Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Как ранее рассказал врач российской команды Эдуард Безуглов, у 27-летнего Дзагоева воспаление в области мышцы голени. Штаб сборной рассчитывает, что игрок приступит к тренировкам в общей группе завтра, 22 мая.

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Понедельник. Нойштифт. Тренировка сборной России.

 

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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suomi257

не понятно для чего этот футболист нужен сборной?????

16:37

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