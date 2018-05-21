Дзагоев занимается в тренажерном зале. Эксклюзивные фото!

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев в первый день работы команды на сборе в австрийском Нойштифте тренируется в тренажерном зале. Фотокорру "СЭ" Александру ФЕДОРОВУ удалось сделать снимки, на которых хавбек ЦСКА выполняет упражнения.

Сегодня. Нойштифт. Алан ДЗАГОЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Как ранее рассказал врач российской команды Эдуард Безуглов, у 27-летнего Дзагоева воспаление в области мышцы голени. Штаб сборной рассчитывает, что игрок приступит к тренировкам в общей группе завтра, 22 мая.

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