Дзагоев сегодня тренируется в общей группе

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев сегодня проведет тренировку в общей группе на сборах в Австрии, сообщает пресс-служба национальной команды. Хавбек в начале сборов занимался в тренажерном зале по индивидуальной программе из-за воспаления мышц голени.

Также стало известно, что форвард Артем Дзюба, вылечился от ангины и тоже проведет занятие в общей группе.

Сборная России в Нойштифте проходит подготовку к чемпионату мира-2018. 30 мая команда проведет товарищеский матч против Австрии.

Полузащитник Алан Дзагоев сегодня также будет тренироваться в общей группе! pic.twitter.com/1TggQVHlNs – Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.

Сборная России на чемпионате мира по футболу