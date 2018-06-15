Дзагоев сегодня пройдет МРТ-обследование. Подозрение на надрыв мышцы бедра

По информации "СЭ", полузащитник сборной России Алан Дзагоев сегодня пройдет обследование МРТ, которое выявит степень серьезности повреждения.

Вчера Дзагоев в матче открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0) покинул поле на 24 минуте из-за травмы. Предварительно диагностировано повреждение задней поверхности бедра, подозрение на надрыв.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира по футболу-2018: Все о сборной России