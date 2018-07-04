Дзагоев пропускает тренировку сборной России

Полузащитник Алан Дзагоев пропускает сегодняшнюю тренировку сборной России, информирует пресс-служба национальной команды. У него возник миофасциальный синдром мышц спины.
Хавбек Александр Самедов вернулся в общую группу.
Информация перед сегодняшней тренировкой ⚡– Сборная России (@TeamRussia) 4 июля 2018 г.
В общую группу возвращается Александр Самедов. По индивидуальной программе начал тренироваться Юрий Жирков. Кроме того, тренировку пропускает Алан Дзагоев, у которого возник миофасциальный синдром мышц спины. pic.twitter.com/ooGJlZbSWX
Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).
Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)