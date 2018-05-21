Дзагоев продолжает работать в тренажерном зале

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев продолжает заниматься по индивидуальной программе. Сегодня он не занимается на поле и работает в тренажерном зале. Напомним, у хавбека ЦСКА появился незначительный дискомфорт в области мышц голени, из-за чего он несколько дней занимается отдельно от команды.

Ранее сообщалось, что во вторник планируется возвращение Дзагоева в общую группу. (Дмитрий СИМОНОВ)

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