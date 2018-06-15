Дзагоев появился на тренировке сборной России в Новогорске

Сборная России начала тренировку на базе в Новогорске. Вместе со всей командой на поле вышел полузащитник Алан Дзагоев, досрочно завершивший стартовый матч чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0) из-за повреждения.

Сначала игроки выслушали главного тренера команды Станислава Черчесова. После этого Дзагоев в сопровождении врача сборной Эдуарда Безуглова покинул поле. Остальные игроки приступили к беговой работе.

Ранее стало известно, что хавбек ЦСКА повредил мышцы задней поверхности бедра. Сроки лечения Дзагоева будут определены в течение ближайших суток.

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