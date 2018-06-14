18:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018 и ушел с поля со слезами на глазах


Полузащитник сборной России Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в стартовом матче чемпионата мира против Саудовской Аравии. На 24-й минуте его заменил Денис Черышев.

Хавбек покинул поле со слезами на глазах. Не исключено, чемпионат мира для него закончен. 


Напомним, что счет в игре на 12-й минуте открыл Юрий Газинский. Он ударом головой замкнул навес Александра Головина.

Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия 

Россия - Саудовская Аравия

 

К комментариям
20
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
Материалы других СМИ