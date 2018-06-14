Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018 и ушел с поля со слезами на глазах

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в стартовом матче чемпионата мира против Саудовской Аравии. На 24-й минуте его заменил Денис Черышев.
Хавбек покинул поле со слезами на глазах. Не исключено, чемпионат мира для него закончен.
Алан Дзагоев вынужден был покинуть поле из-за травмы...😢– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 14 июня 2018 г.
Желаем скорейшего восстановления!#RUSKSA #ЧМ2018 pic.twitter.com/Uep6ET4dV9
Напомним, что счет в игре на 12-й минуте открыл Юрий Газинский. Он ударом головой замкнул навес Александра Головина.
Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия
- Алан Дзагоев
- Сборная России (футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Денис Черышев
- Юрий Газинский
- Александр Головин